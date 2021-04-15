Арестович: в случае удара по Украине история российской боевой авиации закончится лет на пять

Россия в случае авиаудара по Украине рискует остаться без боеспособной армии и авиации примерно на пять лет.

Заявление об этом в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 15 апреля, делал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Он также оценил вероятность полномасштабной войны с РФ. По его мнению, она составляет около 2-3%, но вероятность обострения на уже существующем фронте – 70%.

"Задача войск возле Брянска – удерживать наши Вооруженные силы, войска прикрытия государственной границы, чтобы мы не могли перебрасывать, чтобы создавать угрозу. Близость к столице условная, там достаточно наших войск, чтобы они просто не прошли", – сказал советник украинской делегации.

Если же РФ решится на авиаудар, украинская система противовоздушной обороны способна сбить десятки самолетов.

"Наши ПВО не в лучшем состоянии, но все-таки что-то есть. Если грузины сбили восемь самолетов и повредили 14, мы собьем 80, а повредим 140. На этом история российской боевой авиации закончится лет на пять. Они могут вообще выставить 250 самолетов, но если треть собьем, то... Понимаете, в какую цену обойдется России операция против Украины?" – сказал Арестович.

По его словам, даже при военной победе российские войска потеряют боеспособность на несколько лет вперед.

"Может ли Путин позволить себе заплатить такую цену, если он победит в кавычках (он, конечно, не победит), но представим себе: он не сможет оборонять Россию в других местах, на том же Кавказе, на Курилах, в Сирии и так далее", – продолжил Арестович.

Он добавил ,что Украина сейчас принимает много мер по обеспечению безопасности и обороны, которые "не стоит публично обсуждать".

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