Арестович: в НАТО предупредили Россию об опасности открытой агрессии против Украины

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отреагировал на заявления замглавы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака о Донбассе. В частности, представитель президента РФ в "нормандском формате" пригрозил использованием военной силы в случае вступления Украины в НАТО или попытки провести военную операцию против оккупантов.

На своей странице в Facebook Арестович написал, что Козак дал довольно резкую оценку внутренним делам Украины и деятельности команды президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил также, что угрозы со стороны РФ Украину не пугают, и таким образом агрессор усугубляет свое положение.

"Мы не испугались этих угроз весной 2014-го, тем более не испугаемся весной 2021-го. Руководство РФ с упорством, достойном лучшего применения, идет путем международной изоляции, в которую само себя загоняет своими действиями и проводимой ими политикой. Этот путь бесперспективен", – заявил советник украинской делегации.

По словам Арестовича, любая попытка России перейти к открытой агрессии против Украины опасна для нее самой. Этот факт РФ дают понять и в НАТО, и руководство Украины.

Кроме того, представитель Украины в ТКГ подчеркнул, что ничто не поможет РФ уйти от выполнения договоренностей по Донбассу.

"Никакая словесная эквилибристика не поможет РФ избежать необходимости выполнять договорённости в Нормандском и Минском формате, которые она заключила, начиная с 2014 года. Или наступления международной политической ответственности за уклонение от их выполнения", – отметил Арестович.

Напомним, замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий на Донбассе будет "началом конца Украины". Козак также снова напомнил о желании РФ "защищать Донбасс".

Как сообщал OBOZREVATEL, представители России в ТКГ снова хотят добиться реализации дополнительного контроля режима прекращения огня. Он похож на их старую скандальную инициативу по инспектированию позиций Вооруженных сил Украины возле Шумов.