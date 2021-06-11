Арестович: террористы подают в списки на обмен фейковых людей

На данный момент в списках на обмен с террористами "Л/ДНР" находятся более 90 военнослужащих и сотрудников спецслужб Украины. При этом российские наемники подают фейковых людей.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" 10 июня рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, начиная с июля 2020 года, такие списки пленных формируются 19 числа каждого месяца.

"Но с этими списками есть одна интересная вещь: они подают практически 90 человек, а реально Служба безопасности установила 16. Они подают фейковых людей, лиц, которых не существует", – заявил советник главы ОП.

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Арестович объяснил это тем, что "русские приучены торговать головами". Он добавил, что в плену есть люди, которые содержатся там не будучи связанными с военным конфликтом.

"Статья, которую им предъявили "органы" самопровозглашенных республик, например, кража, разбой, неуплата алиментов. Поэтому столь сложно паритетно обменять", – сказал он.

Отмечается, что известно о 285 украинцах в Донецкой и Луганской областях, которые были незаконно задержаны. Еще 256 человек считаются пропавшими без вести. А по политическим мотивам на территории оккупированного полуострова преследуется 131 человек и 113 находится в местах несвободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы, которые были освобождены из плена боевиков на Донбассе, стали жертвами сексуального насилия. Пострадали мужчины и женщины, заявила нардеп Ирина Геращенко.