Арестович рассказал, сколько украинцев взяли в заложники в Донбассе

На оккупированной территории Донбасса взяли в заложники 240-260 человек. Из них большую часть вывезли в Россию.

Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" советник украинской делегации в ТКГ, советник Андрея Ермака – председателя Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он добавил, что переговоры по обмену заложниками между Украиной и Россией затормозились. Причина в этом, в частности, из-за политических вопросов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"До трехсот – 240-260 человек, по разным данным. Есть и другие цифры. Это еще как их устанавливать. Есть часть людей, и очень большая, которая была захвачена на Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. Это сложная ситуация", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему с Россией.

"Пока перспективы бесполезны, потому что это также привязывают к политическим вопросам. Затормозилось... Мы им предлагаем, ежемесячно предоставляем наши списки", – резюмровал Арестович.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Арестович рассказывал, что Российская сторона на переговорах по Донбасса блокирует процесс обмена заключенными лицами с Украиной. Вопрос обмена пленными полностью заблокирована ими с сентября прошлого года.