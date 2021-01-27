Арестович рассказал, как Россия оболгала Украину в ТКГ

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по поводу Донбасса Российская Федерация попыталась предоставить лживые доказательства о якобы обстреле Вооруженными силами Украины населенного пункта.

Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, попытка страны-агрессора очернить репутацию нашей страны не увенчалась успехом. Напомним, что заседание, где произошла провокация, было созвано по инициативе украинской стороны – после ранения российскими террористами нашего воина.

"Там речь шла о том, что не только мы отметили, что они ранили нашего бойца и обстреляли жилой дом, но и российская сторона сделала фейк о том, что якобы украинские подразделения обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенный пункт", – рассказал Арестович.

"Попытались обмануть миссию СММ ОБСЕ, предоставив так называемые "доказательства" – аккуратно снятый лист шифера и фото столбика, на котором ржавая проволока, и ржавый срез места, на котором повреждение было. Все посмеялись, это не прошло", – добавил он.

Он отметил, что подобными голословными обвинениями оккупанты стремятся нивелировать действующий координационный механизм и добиться права осуществлять инспекцию позиций ВСУ. Арестович напомнил о скандале вокруг проверок позиций 503 батальона морской пехоты в Шумах и подчеркнул, что террористы надеются осуществлять такие "вылазки" постоянно.

"На самом деле за этим стоит политическая воля Российской Федерации, которая заключается в том, что они хотят принудить нас к прямому взаимодействию с марионеточными квазиобразованиями, которые они называют "народными республиками", – подытожил спикер украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин тратит на войну на Донбассе до 3 млрд долларов в год, но вскоре этому придет конец из-за ощутимых экономических проблем страны-агрессора.

Он также выразил мнение, что Украина и РФ могли бы достигнуть договоренности о мире за день, но это зависит исключительно от желания Путина.