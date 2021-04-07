Арестович – после 6 часов заседания ТКГ: на тексте заявления забуксовали, Россия цеплялась за мелочи и торговалась

На экстренном заседании Трехсторонней контактной группы, созванном по инициативе Украины 7 апреля, конкретных договоренностей достигнуто не было.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Telegram-канал "Политика страны". В то же время член контактной группы указал, что начались переговоры довольно конструктивно.

"Все стороны признали, что не существует никаких дополнительных условий для возвращения режима полного прекращения огня, который с Нового года активно и грубо нарушается. И начали работать над текстом совместного заявления", – рассказал он.

На этапе подготовки этого документа, по словам Арестовича, переговоры "забуксовали". Обсуждение продлилось около шести часов, однако заявление стороны так и не подписали.

"Российская сторона начала цепляться за всякие мелочи в формулировках – чисто мелочная демагогия. Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексу мер. Мы обозначили, что готовы к компромиссу. Предложили оставить бюрократию в покое до момента, пока не перестанут гибнуть люди с обеих сторон", – отметил Арестович.

Также он сообщил, что представители украинской делегации прямо спросили у россиян, заинтересованы ли они в том, чтобы люди не гибли. Те ответили, что хотят выполнения договоренностей.

"Но мы ведь уже договорились. И так по кругу. Эти споры продлились около шести часов", – сказал спикер делегации.

Позитивным моментом он назвал то, что все стороны точно подтвердили, что они находятся в рамках договоренностей от 22 июля и соблюдают режим прекращения огня. "По крайней мере, на словах", – уточнил Арестович.

Напомним:

Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в 15:00 среды.

Украинская делегация в ТКГ инициировала внеочередное заседание в связи с гибелью военнослужащих ВСУ в зоне ООС в течение последней недели.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что группировка вооруженных сил РФ у границ Украины будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным российским руководством. Эти войска, утверждает он, ни для кого не представляют угрозы.