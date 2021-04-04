Арестович ответил на фейк об 'убитом ВСУ' ребенке

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровке.

На своей странице в Facebook 3 апреля он подчеркнул, что никаких подробных данных нет.

"ФИО "...погибшего в поселке Александровка ребенка и пострадавшей женщины" нет. Фотографий с места события нет. Неизвестно даже еще, был ли вообще какой-то взрыв/подрыв в этом месте, в это время. Зато Володин, спикер Госдумы, уже требует исключения Украины из Совета Европы", – написал Арестович.

Он предположил, что этот фейк может быть проверкой реакции Киева перед более серьезными провокациями.

"Наш ответ:

покажите ФИО ребенка и доказательства смерти именно по названной причине ("сброс взрывного устройства с украинского дрона"),

верифицируйте доказательства через СММ ОБСЕ,

вину за гибель гражданского населения, согласно международного права, несет государство-агрессор, которое развязало войну", – подчеркнул спикер украинской делегации в ТКГ.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") обратил внимание, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав его за "сегодняшнее событие".

"Цель одна – как можно скорее обвинить ВС и Украину", – подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали очередной фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. В заявлении говорилось, что украинские военные якобы применили беспилотник, снаряженный самодельным взрывным устройством.