Арестович отреагировал на данные о '20 убитых' наемниках РФ под Горловкой

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины строго придерживаются режима прекращения огня.

Таким образом он на своей странице в Facebook отреагировал на сообщения оккупантов об уничтожении позиции под Горловкой.

Арестович процитировал запись террористов: "По ситуации в Горловке. Погибших и раненых пока не посчитали до конца. Официально пишут про 7 двухсотых. Но источники сообщают о том, что их может быть больше. Точно известно, что один из ВОПов 3 батальона НМ был полностью разнесен артударом. Когда начали отходить с позиций, случились два подрыва. Как говорят источники, скорее всего работа украинских ДРГ накануне. Украинская арта и стрелковое не даеет (сюр какой-то) зайти эвакуационным группам НМ ДНР на свои разнесенные позиции для сбора раненых и убитых".

В ответ на это Арестович написал: "Напоминаю, что Вооруженные силы Украины строго придерживаются режима прекращения огня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что в ОРДО погибли около 20 террористов, среди которых также есть снайперы.

До этого сообщалось о семи ликвидированных оккупантах на Донбассе.

В свою очередь в Генштабе ВСУ отметили, что противник с целью провокации открыл огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции со стороны оккупированной Горловки. Согласно официальным данным ведомства, в результате погиб один наемник и несколько получили ранения.