Арестович наглядно показал, как "Л/ДНР" усиливали обстрелы перед встречами СНБО и ТКГ

Каждое усиление обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе так или иначе связано с заседаниями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где принимали решения о санкциях, и Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. На своей странице в Facebook он наглядно продемонстрировал соответствующую диаграмму с расчетами.

"График привязки количества обстрелов на фронте к заседаниям СНБО Украины и ТКГ. Видна устойчивая зависимость роста к соответствующим заседаниям", – подчеркнул Арестович.

Он напомнил, что на заседании ТКГ 31 марта двое из трех ее представителей – Украина и СММ ОБСЕ – внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе, грубое нарушение которого российской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих. Но Россия официально отказалась от прекращения огня.

"Однако предложения не нашли поддержки со стороны российской делегации. Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров ФРГ и Франции, в которых они накануне подчеркнули эту необходимость. И несмотря на то, что Дмитрий Козак, политический советник Путина, накануне также всячески выражал и поддерживал эту необходимость. Что-то там у них в Кремле происходит. Что-то произошло во время переговоров Путина, Макрона и Меркель", – предположил Арестович.

Он заверил, что эту ситуацию Украина "будет размыкать" на уровне политических советников, так как желание продолжать консультации подтвердили все четыре стороны. Также добавил, что страна готова к военному ответу, но только в том случае, если это ей навяжут. Пока же усилия сосредотачиваются на уменьшении военных потерь.

"Легких и простых решений не будет. Даже объединенная воля коалиции стран-партнеров пока не может сдвинуть Кремль с занимаемой позиции по Донбассу и Крыму. Значит ли это, что не надо продолжать? Нет. Поэтому мы продолжаем", – подытожил Арестович.

Ранее он заявил, что Украина в ближайшее время может поднять вопрос о восстановлении Россией режима прекращения огня на уровне политических советников "нормандской четверки".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Кремле накануне выразили обеспокоенность, что украинская сторона якобы может пойти на провокационные действия, "которые могут привести к войне на Донбассе".