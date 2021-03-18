Арестович – о возможном полномасштабном конфликте в Украине: это не первая война и не последняя

Конфликт Украины и России нужно решать политико-дипломатическим путем, но в то же время прорабатывать сценарий как регионального, так и полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Заявление об этом в среду, 17 марта, сделал советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович во время выступления на канале "Украина 24". Трансляция велась в YouTube.

По его словам, нужно "подготавливать сферу нацбезопасности и обороны к возможному военному сценарию как регионального, так и полномасштабного конфликта".

РФ использует не только военную, но и дипломатическую, информационную и экономическую силы против Украины, отметил Арестович. Как подчеркнул он, в современном мире информационное событие может весить даже больше, чем событие на фронте.

"Мне кажется, что мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, такая "мировая саванна"... по крайней мере, до 2035 года. То есть, 10 или 15 лет военных конфликтов во всех сферах, всех со всеми. И Украина как страна, которая находится на переломе геополитических плит, на переломе эпох, мы точно не пройдем мимо этого", – сказал Арестович.

"Это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя", – добавил представитель делегации в ТКГ.

Как писал OBOZREVATEL: