Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом

12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

Кроме того, Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.