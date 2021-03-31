Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Андрій Антоненко

Киевский апелляционный суд принял решение оставить под арестом Андрея Антоненко (Riffmaster), обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как говорится в решении суда, которое озвучила судья Оксана Павленко, постановление Шевченковского районного суда Киева, который продолжил арест Антоненко до 21 мая, остается в силе.

Решение обжалованию не подлежит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто Антоненко и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

  • Кроме того, Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

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