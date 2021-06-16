В Турции с балкона выпала молодая украинка: знакомые рассказали, кем она была на самом деле

33-летняя украинка Анжелика Срабьянц, которая трагически погибла в Турции, большую часть времени работала не моделью, а посредником, отправляя турецких студентов на учебу в Украину. Также девушка занималась фото- и видеосъемкой, помогала своему бойфренду – гражданину Турции Бураку Эрджану – с дрессировкой собак.

Как пишет "КП в Украине", примерно в 2012-2016 годах Срабьянц работала преподавателем в колледже Сумского аграрного университета, а позже – Сумского аграрного института. Она преподавала земельное и аграрное право, а также вела лекции для иностранных студентов на английском языке, который хорошо знала.

Съемка фотографий и видео была для девушки хобби. Она даже предлагала свои услуги по портретной, репортажной, свадебной съемке и фотосессиях детей.

Видео дня

Одна из подруг Анжелики рассказала журналистам, что украинка давно хотела переехать за границу и как-то поменять свою жизнь. До Турции Срабьянц сменила несколько стран, но потом задержалась в Стамбуле.

"Человек она очень хороший... Всегда была доброй, всем помогала, никогда никому не жаловалась на свои проблемы – все в себе держала", – описала подруга погибшую.

По словам знакомых, отец Срабьянц проживает где-то в глубинке России, а мама – в Сумах. С папой девушка пыталась поддерживать общение, однажды даже ездила к нему в гости, а маму финансово поддерживала.

Друзья украинки узнали о том, что она встречается с Бураком, осенью прошлого года.

Как оказалось, вместе молодые люди не жили. У Анжелики в Стамбуле была своя съемная квартира, а у Бурака девушка бывала периодически.

"Мы созванивались с ней, но редко. После ее переезда делать это стало проблемным. Когда разговаривали с ней последний раз, то она была в отличном настроении. Предлагала заниматься собаками, я и подумала, что она сейчас этим увлеклась. А позже оказалось, что к работе с собаками ее привлек Бурак", – рассказала подруга украинки.

Напомним, что Срабьянц сорвалась с балкона 5-го этажа в Стамбуле после ссоры с турком, с которым она встречалась. При этом Бурак в момент трагедии был в квартире и даже снимал инцидент на видео.

Мужчину взяли под стражу и предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 12 июня в дорожно-транспортном происшествии в Киеве погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. У мужчины осталось четверо детей: старшей дочери спортсмена от первого брака 26 лет, а троим девочкам от второго – 12 лет, 3 и 1 год.