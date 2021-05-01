Антоненко могут выплатить компенсацию за длительное пребывание в СИЗО, – Малюська

Обвиняемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), которого накануне суд отпустил под круглосуточный домашний арест, сможет получить компенсацию от государства.

В частности за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"За все время содержания в следственном изоляторе ему может быть выплачена компенсация... есть соответствующие процедурные гарантии. Расчет, калькуляция будет отдельно, но чем дольше содержание, тем большую компенсацию он получит. Здесь никаких сомнений нет", – отметил глава Минюста.

Он считает целесообразным установить лимит пребывания в следственных изоляторах для обвиняемых, чья вина не доказана длительное время. Ведь это, по его словам, европейский подход, и он правильный.

"Я поддерживаю... что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в СИЗО долго. У нас были случаи, когда человек, в отношении которого проводилось судебное разбирательство, пробыл в изоляторе более 10 лет... То есть нет приговора, он невиновен с точки зрения закона и сидел длительное время", – уточнил министр.

Малюська говорит, что в течение определенного периода – год-два – когда нет приговора, человека нужно выпускать, "если он не опасен для общества".

"Очевидно, суд в этом убедился, что какой-то особой опасности сейчас нет, и решил применить другую меру пресечения (по Антоненко. – Ред.)", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение отпустить Антоненко под домашний арестпринял 30 апреля Шевченковский районный суд Киева. Riffmaster стал последним, кого держали в СИЗО, теперь же все фигуранты дела на свободе.