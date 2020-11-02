Антикоррупционный суд закрыл первое дело после решения КС о декларациях

Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Это стало следствием решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале. Брыль не указал в декларации четыре автомобиля Mercedes и один Land Rover.

Кроме того, не указаны в декларации чиновника и два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки.

Також было установлено, что с годовым доходом в $10 000 долларов Брыль с семьей по несколько раз в год посещали зарубежные страны: Греция, Италия, Турция, Франция, Израиль. Там они останавливались в дорогих отелях.

"К сожалению, у Антикорсуд нет выбора. Позорное решение Конституционного Суда обрекло такие дела, ведь признание уголовной ответственности за такие действия неконституционными автоматически означает закрытие дел", – сказано в сообщении.

Антикоррупционный суд закрыл дело Брыля Telegram Zero Corruption

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.