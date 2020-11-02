Антикоррупционный суд закрыл первое дело после решения КС о декларациях

Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл доходы в декларации. Это стало следствием решением КСУ об отмене антикоррупционной реформы.

Об этом сообщил Центра противодействия коррупции в своем Telegram-канале. Брыль не указал в декларации четыре автомобиля Mercedes и один Land Rover.

Кроме того, не указаны в декларации чиновника и два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки.

Також было установлено, что с годовым доходом в $10 000 долларов Брыль с семьей по несколько раз в год посещали зарубежные страны: Греция, Италия, Турция, Франция, Израиль. Там они останавливались в дорогих отелях.

"К сожалению, у Антикорсуд нет выбора. Позорное решение Конституционного Суда обрекло такие дела, ведь признание уголовной ответственности за такие действия неконституционными автоматически означает закрытие дел", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный Суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.