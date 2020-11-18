Блогер обвинил топ-чиновника Минобороны в "махинациях" с должностью и премиями. Документ

Директор департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины Андрей Бойко якобы "незаконно выбивал" премии для приближенных подчиненных.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал блогер Назар Приходько. Он показал фотокопию приказа, якобы подписанного Бойко в сентябре 2020 года.

В тексте говориться о плановых аудитах по "совершенствованию процессов управления, направленных на эффективное использование бюджетных средств, военного имущества и уменьшения потерь ресурсов".

Подчиненные Бойко также провели ряд внеплановых аудитов. За это начальник попросил наградить полковников и подполковников премиями в размере месячного оклада, утверждает блогер.

Приходько считает, что Бойко находится на посту незаконно: якобы эту должность он занимать не может в связи с состоянием здоровья.

Блогер также заявил, что документ, который он опубликовал, свидетельствует о возможной коррупции "под прикрытием Минобороны".

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