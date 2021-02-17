Изъятые $400 тыс. "воровского общака" отдали 24-летнему киевлянину по поддельным документам

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отдало $400 тыс. "воровского общака", изъятого в ходе обысков по делу криминального авторитета Андрея Недзельского ("Неделя"/"Львовский"), 24-летнему жителю Киева по поддельным документам.

Об этом заявляется в материале "Украинской правды". По данным издания, некий Игорь Король заявил, что деньги, которые правоохранители изъяли из банковской ячейки (официальный владелец которой – бизнесмен родом из Винницы Сергей Кисилев), принадлежат ему, но он передал их на хранение.

Заявление об этом Король написал 14 декабря. Свое требование мужчина подкрепил решением суда (в документе был реальный номер дела). Однако, как указали в УП, заседания тогда еще не было и никакого решения судьи не выносили.

Адвокат, в поддельном постановлении указанный как представитель Короля, сказал журналистам, что не работал с этим человеком, а об истории с исчезновением денег узнал из сети.

17 декабря деньги перевели на счет Короля в государственном "Приватбанке".

В УП указали, что Король является уроженцем Венгрии. Он зарегистрирован в многоэтажке удаленного района Киева. Год мужчина был в браке, но развелся незадолго до того, как стал обладателем $400 тыс.

Издание отметило, что Король может являться "прикрытием для воров".

Напомним:

Обыски у Недзельского и его окружения провели весной прошлого года. Следователи изъяли и арестовали разнообразное имущество: деньги, "черновую бухгалтерию", оружие, драгоценности, документы, машины и недвижимость.

Среди этих богатств были 400 тысяч (точнее – 400 950) долларов. Средства нашли в банковской ячейке человека, якобы приближенного к "вору в законе".

Средства арестовали и отдали в АРМА в начале июня.

На эти деньги претендовал и другой другой хозяин – предприниматель Денис Парубец. Он якобы отдал средства Кисилеву (владельцу банковской ячейки) на хранение под расписку. $400 тыс. ему не отдали.

Андрей "Неделя" находится в розыске. Его подозревают в убийстве своего бизнес-партнера, тоже из криминального мира, который бы мог помешать его "коронованию".

По данным полиции, с конца 2012 года "Неделя" контролировал деятельность преступных групп и "теневые" схемы реального сектора экономики. Его называют "смотрящим" от уголовного мира по Киеву и ответственным за столичный криминальный "общак".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Днепре полицейские задержали трех участников преступной группировки криминального авторитета "Арийца".