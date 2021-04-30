В деле о катастрофе Ан-26 под Чугуевом выдвинули новые подозрения трем военным

В уголовном производстве по факту катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области сообщено о подозрении еще трем военным должностным лицам.

Об этом в пятницу, 30 апреля, проинформировала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте. Напомним, трагедия, в результате которой погибли 26 человек, случилась 25 сентября 2020 года.

Прокуроры и следователи объявили о подозрении двум заместителям командира воинской части А4104, а также тогдашнему начальнику Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Замкомандиру воинской части по летной подготовке и еще одному его коллеге вменяют нарушение правил подготовки и проведения полетов, а также халатное отношение к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК).

Депутату Харьковского областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника университета, сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК).

Всем трем подозреваемым правоохранители вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Сторона обвинения собирается просить для них домашний арест.

В ОГПУ напомнили, что правоохранители изменили подозрения командующему ВС ВСУ, бывшему командиру воинской части А4104, а также бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев", которые не обеспечили безопасность полетов.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве планируется завершить уже в мае 2021 года.

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