Ан-26 не просил о посадке одновременно с самолетом сына командующего, – спикер ВВС
В пресс-службе ВВС опровергли информацию о том, что в то время, как самолет Ан-26 просил о посадке, приоритет дали самолету с сыном командующего Сергея Дроздова.
Так в комментарии изданию PalvovskyNews пресс-секретарь командования Юрий Игнат заявил, что Ан-26 не просил о посадке в то время, как первый самолёт садился.
По его словам, в это время Ан-26 был на траверсе, то есть посредине полосы, и летел в совершенно другом направлении. По словам спикера Воздушных сил, Ан-26 необходимо было совершить ещё 2 разворота и догнать тот самолет, который садился.
"Между ними было 20 километров. Этого было достаточно, чтобы первый самолёт сел и вырулил с полосы. Никакого преимущества самолету никто не давал", – сказал Игнат.
Напомним, ранее председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер предположил, что люди, которые отвечали за посадку самолета Ан-26, ответили пилоту, который запросил посадку только через минуту, предоставив приоритет другому борту. На нем якобы находился сын командующего ВС Сергея Дроздова.
Дроздов, в свою очередь, подтвердил, что его сын действительно был на борту севшего самолета. При этом он уточнил, что Ан-26 с неисправностями еще должен был выполнить разворот и зайти на посадку. Командующий добавил, что лично не давал никаких указаний руководителю полета. Также он отметил, что приоритет отдается самолету с поломками, если есть запрос на экстренную посадку, которого с борта Ан-26 не было.
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