"АМПУ" за более четверть миллиарда гривен арендовала два земкаравана в компании-фигуранта уголовных дел

Филиал "Дноуглубительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" 27 октября по результатам тендера арендовала в ООО "Соби" два земкаравана на 255,44 млн грн.

Об этом со ссылкой на систему "Прозорро" сообщает портал "Наши деньги".

Два земкаравана зафрахтовали для дноуглубления на условиях тайм-чартера на срок до конца 2023 года, но не более чем на 730 дней с момента передачи без учета простоев.

Арендатор будет обеспечивать топливо, а судовладелец – смазочные материалы, пресную воду, продовольствие, заработную плату, проживание экипажа на берегу и замену его в портах, водолазное обследование, снятие шлама и стоков, техническое обслуживание и запчасти.

Цена победного предложения была на 17% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Столичный победитель "Собі принадлежит Анатолию Шалоплуту и Сергею Надееву, а руководит им Игорь Мень. Надеев ранее был помощником народных депутатов Виталия Хомутынника (тогда Партия регионов, потом – "Возрождение") и Сергея Соболева (тогда БЮТ, ныне – "Батькивщина"), а Шалоплут – екснардепа-самовыдвиженца Василия Горбаля.

Компания "Собі" фигурирует в нескольких делах полиции по незаконной добычи песка.

В 2018 году КП "Киевстройреконструкция" заказало в ООО "Гарантбуд" дополнительные работы на очистных сооружениях Бортничей на 124,13 млн грн. Перевозки грунта подорожали на треть, что объяснили изменением месторождения с проектного Гартивского на более отдаленное Копачевское. Специальное разрешение на добычу суглинка и мергельной глины на Копачевское месторождение имеет "Собі". "Гарантбуд" известен как субподрядчик ООО "Строительная компания "Адамант" с орбиты Максима Микитася на реконструкции парка Владимирская горка.

На общественных слушаниях в селе Копачив фирму "Собі" представляла Екатерина Пироська (в девичестве, возможно, Пелых), а заместителем директора числился Александр Фоменко.

Всего с 2008 года фирма получила государственных подрядов по крайней мере на 450, 17 млн грн.

Единственным конкурентом было ООО "Позитив-В", которое принадлежит директору Сергею Седову из Винницкой области. В 2018 году оно сдавало технику в аренду "БК" Адамант "для реконструкции трамвайной линии на улице Алма-Атинской в Киеве, тогда как "Гарантбуд" сдавал ему офис.