Американский корабль НАТО направился в Черное море

Корабль американской береговой охраны USCGC Hamilton (WMSL-753) направился в акваторию Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Командования 6-го флота США в Twitter. Отмечается, что он уже начал проход через северные проливы.

"Hamilton будет работать в регионе с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в сообщении.

Перед этим, 26 апреля, судно провело совместные учения в Эгейском море с американским ракетным эсминцем типа Arleigh Burke USS Roosevelt (DDG 80), сообщается на сайте 6-го флота США.

"Работа с Roosevelt показывает, что береговая охрана, морская пехота и флот представляют собой единую военно-морскую службу, которая призвана поддерживать международный порядок в морской сфере", – отметил командующий Hamilton, капитан Тимоти Кронин.

Он добавил, что такие совместные операции улучшают возможности западных союзников по обеспечению безопасности на море и повышают их готовность к проведению важнейших миссий в мирное время.

Напомним, USCGC Hamilton является четвертым куттером типа Legend. Он был введен в состав береговой охраны США в декабре 2014 года. Длина судна составляет 127 м, ширина – 16 м, осадка – 6,9 метра. Водоизмещение – 4,7 т, скорость – свыше 28 узлов, экипаж – 111 человек (из них 15 офицеров).

На вооружении у Hamilton стоит 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Вrauning, система ближнего боя Block 1B Phalanx, разнообразное радиоэлектронное оборудование, включая систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

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