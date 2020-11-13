Американка убила детей после просмотра фильма о торговле органами

Американка Аманда Шарп-Джефферсон убила двух дочерей Лили и Роуз Синглтон после просмотра фильма о торговле органами.

Полицию вызвал муж подозреваемой Джейквон Синглтон, сообщает KTNV-TV. Когда правоохранители прибыли на место преступления, женщина рассуждала о том, сколько могут стоить детские органы.

Подозреваемую доставили в штаб-квартиру полиции для допроса, а также отчасти для ее собственной безопасности, чтобы оградить от разгневанных членов семьи.

На допросе Шарп-Джефферсон заявила, что у нее нет детей, а тех, чьи тела обнаружили в квартире, кто-то "подбросил, чтобы скомпрометировать ее".

Когда женщину попросили прокомментировать высказывания об органах, она сказала, что видела фильм, в котором люди зарабатывали на продаже органов умерших.

Подозреваемую арестовали, ей предъявлены обвинения в двух убийствах.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Великобритании арестовали медсестру по обвинению в убийстве восьми младенцев и покушении еще на десятерых. 30-летняя Люси Летби была сотрудницей женской больницы в Ливерпуле. Первый раз женщину задержали в 2018 году, когда был зафиксирован резкий рост летальных случаев в медучреждении. Затем ее снова арестовывали в 2019 году и на прошлой неделе, а 11 ноября предъявили обвинения.