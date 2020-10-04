На Донбассе умер комбат "ЛНР" "Леший". Фото

Дарья Дурова Расследования 23:40, 4.10.2020

На Донбассе 3 октября, предположительно от COVID-19, умер террорист "ЛНР" Алексей Павлов (позывной "Леший").

Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он ссылается на посты пособников террористов в запрещенной в Украине соцсети.

Отмечается, что у наемника РФ была двухсторонняя пневмония. "Пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – написал Штефан.

Алексей Павлов.
Миротворец
О смерти комбата сообщили пособники террористов.
Telegram / Анатолий Штирлиц

Павлов был первым командиром специального батальона боевиков "ЛНР". Он внесен в базу данных волонтерского сайта "Миротворец".

Страница "ЛНРовца" на "Миротворце".
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Предварительная причина смерти – коронавирус.
Telegram / Анатолий Штирлиц
Полное сообщение Анатолия Штефана в Telegram.
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Как писал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали очередных двух террористов "Л/ДНР" – Игоря Говоруху по прозвищу "Гавр" и Романа "Джокера" Острикова.

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