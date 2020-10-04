На Донбассе умер комбат "ЛНР" "Леший". Фото

На Донбассе 3 октября, предположительно от COVID-19, умер террорист "ЛНР" Алексей Павлов (позывной "Леший").

Об этом на своем Telegram-канале сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он ссылается на посты пособников террористов в запрещенной в Украине соцсети.

Отмечается, что у наемника РФ была двухсторонняя пневмония. "Пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – написал Штефан.

Павлов был первым командиром специального батальона боевиков "ЛНР". Он внесен в базу данных волонтерского сайта "Миротворец".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе ликвидировали очередных двух террористов "Л/ДНР" – Игоря Говоруху по прозвищу "Гавр" и Романа "Джокера" Острикова.