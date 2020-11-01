Политзаключенного экс-охранника Яроша избили в колонии РФ

Незаконно осужденного в России бывшего охранника экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша Александра Шумкова избил охранник колонии.

Об этом на своей странице в Facebook 1 ноября сообщила тетя заключенного Людмила Шумкова. При каких обстоятельствах произошел инцидент, она не знает.

Женщина убеждена, что все действия правоохранительных органов РФ направлены на провокации, чтобы открыть еще одно уголовное дело против Александра.

По ее словам, российские правоохранители во время встреч с Шумковым в колонии неоднократно говорили ему, что "живым с территории РФ он может не выехать и что им невыгодно его отпускать в Украину".

"[Спецслужбы] даже пытались давить на тех неравнодушных граждан РФ, которые поддерживали Александра письмами. Учитывая, что за все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня, и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации, скорее всего, будут усиливаться", – добавила она.

Шумкова попросила Офис президента, Министерство иностранных дел, Департамент консульской службы МИД, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Напомним:

По информации СК РФ, в августе 2017 года Шумкова задержали российские пограничники на автомобильном пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области при попытке въезда в Россию.

При этом в Украине о том, что он находится в СИЗО в РФ, стало известно только спустя месяц. Сам Шумков утверждает, что его похитили на территории Украины.

В декабре 2018 года российский суд приговорил его к 4 годам колонии за участие в "Правом секторе".

По данным обвинения, он с 17 ноября 2014 до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая якобы была "направлена против интересов России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медиакоординатор "Крымской солидарности", гражданский журналист и блогер Нариман Мемедеминов вышел на свободу из российского заключения, отбыв 2,5 года наказания за "призывы к терроризму" в Крыму.