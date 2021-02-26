Александр Пан, из-за которого запретили более 400 сайтов в Украине, попал в 'Миротворец'

В базу данных "Миротворца" попал Александр Пан, из-за иска которого были запрещены 426 сайтов в Украине. Он также известен под фамилией Прочухан.

В карточке на сайте мужчину называют "мошенником и аферистом", который "покушался на свободу слова".

"Покушение на свободу слова в Украине. Мошенник и аферист, преступник международного масштаба, создатель так называемых "финансовых пирамид". Запрет сайтов был инициирован в сговоре с высокопоставленными сотрудниками киберполиции Украины в рамках дела, закрытого двумя месяцами ранее из-за отсутствия признаков преступления", – сказано в сообщении.

Напомним, что по иску Пана и его адвокатов суд принял решение о запрете 426 сайтов, среди которых украинские и иностранные СМИ. Истцу не понравилось, что о нем писали на этих интернет-ресурсах.

Ранее OBOZREVATEL выяснил, что Александр Пан из Винницкой области. Сайты, которые он потребовал запретить, писали о его якобы мошеннических схемах, работе в "МММ" и аферах на биржах.

Позднее уголовное производство, на основании которого суд принял решение о запрете сайтов, было закрыто.