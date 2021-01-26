Активы "Укрбуда" и Микитася начали "растягивать" люди из окружения Татарова – СМИ

После назначения Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента отдельные активы его бывших работодателей – компании "Укрбуд" и ее експрезидента Максима Микитася – начали переписывать на окружение Татарова.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. После того, как Микитась в 2019 году оказался в СИЗО из-за дела "квартир Нацгвардии", была создана компания "Дейринг Капитал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Фирма "прописалась" в Киеве, на Антоновича, 131, где в собственности Татарова и членов его семьи есть целый ряд объектов недвижимости.

Одним из владельцев "Дейринг Капитала" стал тесть Татарова Александр Павлушин. Фирма "перехватила" одну из застроек "Укрбуда" и в ускоренном режиме начала оформлять необходимые документы.

Партнером тестя Татарова по "Дейринг Капиталу" является Людмила Мищенко. Она значится совладелицей еще одной компании с регистрацией на Антоновича, 131 – "Кий-Плаза". Ее партнером здесь записан киевлянин Валерий Мищенко.

В октябре 2020-го, через два месяца после назначения Татарова в ОП, Мищенко стал владельцем 45% близкой к ОП компании "Эко-Строй-Трейд" – подрядчика одного из самых скандальных и самый коррупционный киевских объектов – Подольско-Воскресенского моста.

Фирма при этом не была строительной, а выступала "прокладкой" – получала коммунальные средства, часть оставляла себе, а на остальные искала реальных подрядчиков.

По информации журналистов, фирму "Эко-Строй-Трейд" контролирует Денис Комарницкий – соратник бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий за Киевом" от ОП.

В 2019-м Комарницкий сблизился с командой "Слуг народа" и скорее всего начал сотрудничество с нардепом Николаем Тищенко и руководителем ОП Андреем Ермаком. Тогда же, по словам Микитася, он приобрел у Комарницкого долю в "Эко-Строй-Трейд", которая сейчас отошла Мищенко.

Журналисты узнали, что 45% компании "Эко-Строй-Трейд", записанные ранее на подставное лицо, могли принадлежать Микитасю.

Мищенко, которому достались активы вероятно Микитася, заявил, что предыдущий владелец и его представитель не получали прибыли и он "освободил его от проблем".

"Поскольку он никакой прибыли не получал, только проблемы головные, я считаю, что мы от этих головных проблем его освободили", – говорил Мищенко.

Сейчас Мищенко имеет все шансы оформить контроль над еще одним активом Микитася – компанией "БК "Укрбудмонтаж". Эта фирма за последние несколько лет получила около трех миллиардов гривен на работы для "Энергоатома" и "Чернобыльской АЭС" и контролировалась женой Микитася.

В 2019-м жена Микитася из совладельцев компании исчезла, а весной 2020-го Мищенко подписал с формальным владельцем "Укрбудмонтажа" договор, по которому предоставил заем под залог компании. Журналисты предположили, что этот договор – путь к передачи компании новому хозяину.

Мищенко в разговоре с журналистами отказался объяснить каким образом узнал о возможности войти в компании с орбиты Микитася, сославшись на "инсайдерскую информацию". Он отметил, что является самостоятельным и занимается исключительно собственным бизнесом.

При этом его фирма зарегистрирована в здании, где много недвижимости принадлежит Татарову, он владеет активами Микитася о которых, вероятно знало лишь его ближайшее окружение – в частности, бывшие топ-менеджеры "Укрбуда" и главный юрист компании Татаров.

В 2019-м Татаров защищал в судах топ-менеджеров "Укрбуда", которых тоже задерживали в связи с делом квартир Нацгвардии. Суд отпустил их под скромные залоги.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экс-нардепа Максима Микитася, которого подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд", оставили под арестом.