Активистов Кивы обвинили в избиении человека под Харьковом

Глава "Национального корпуса" на Луганщине Владислав Кириллов заявил, что под Харьковом группа северодончан, которых связывают с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой, среди белого дня избили человека.

Хотя мужчина, по его словам, "никакого отношения к "Нацкорпусу" и движению в целом не имеет". Об этом он написал в Facebook, по этой же ссылке доступны и видео с места событий.

Кириллов отметил, что нападающих координировали бывший командир роты МВД "Восточный корпус" Олег Ширяев, подозреваемый по делу о рейдерстве, а также начальник отдела молодежи и спорта Северодонецкой городской рады Виталий Невеселый. Известно, что летом прошлого года представители "Нацкорпуса" не дали назначить его главой областного отделения общественной организации "Патриоты – за жизнь" (возглавляет Илья Кива).

Активист опубликовал видео, на которых якобы видно, "как Ширяев предлагает потерпевшему "пройтись", а затем Виталий Невеселый в кожаной куртке идет следом". На следующих кадрах "слышно голос Ширяева и видны очертания рук и ног Невеселого".

"Забить впятером и резать лежачего – вот лицо "Патриотов – за жизнь". Если и на этот раз вопиющий факт насилия останется незамеченным, я окончательно отказываюсь верить в правосудие и правоохранительную систему Украины", – отметил Кириллов.

Напомним: 27 августа на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата Ильи Кивы. В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов "Нацкорпуса". По данным полиции, ранения получили два человека, они были госпитализированы.

Политическая партия "Национальный корпус" и полк "Азов" заявили, что не причастны к нападению на членов организации Кивы.

В августе в Киеве на бульваре Дружбы народов возле гостиницы "Дружба" произошел конфликт со стрельбой с участием активистов "Нацкорпуса" и ветеранов полка "Азов" с одной стороны и членов организации "Патриоты – за жизнь" – с другой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020-го бывший командир роты МВД "Восточный корпус" Олег Ширяев стал куратором общественной организации нардепа Ильи Кивы "Патриоты – за жизнь".