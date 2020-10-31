Airbus A321 разбился в Египте пять лет назад: на борту были украинцы. Фото

Ровно пять лет назад, 31 октября 2015 года, в Египте над Синайским полуостровом разбился самолет Airbus A321-231 российской авиакомпании "Когалымавиа".

Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Среди них было четверо граждан Украины. В годовщину трагедии OBOZREVATEL вспоминает подробности авиакатастрофы и о том, что стало ее причиной.

Авиакатастрофа A321 над Синайским полуостровом

Утром в субботу, 31 октября 2015 года, авиалайнер Airbus A321 "Когалымавиа" выполнял чартерный рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург. Спустя 23 минуты после вылета с ним пропала радиосвязь и самолет исчез с радаров.

Поисковые группы правительства Египта обнаружили обломки самолета возле города Эль-Ариш. Все 224 человека, находившиеся на борту лайнера, – 217 пассажиров и 7 членов экипажа – погибли.

A321 разбился в Египте над Синайским полуостровом

Большинство пассажиров были жителями Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Также на борту находились четверо граждан Украины и один гражданин Беларуси.

На борту самолета летели 25 детей. Самым младшим пассажиром была 10-месячная Дарина Громова. Ее фото, опубликованное многими СМИ, стало символом катастрофы.

Дарина Громова, погибшая в авиакатастрофе A321 Wikipedia

Причины катастрофы A321

По данным следствия, авиакатастрофу вызвал взрыв в самолете. Согласно одной из версий, бомбу в багажное отделение самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейха заложили террористы Исламского Государства.

Так, в ноябре 2015 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что ответственность за крушение самолета несет синайское отделение ИГИЛ, а в феврале 2016 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси признал, что причиной крушения стал теракт.

По данным следствия, авиакатастрофу A321 вызвал взрыв в самолете pronews.gr

Украинцы, погибшие в авиакатастрофе в Египте

В авиакатстрофе погибли украинцы: 26-летний Владимир Сачук, 24-летняя Лилия Мовчанова, 43-летняя Ирина Усатова и ее 16-летний сын Кирилл Усатов.

Кирилл жил в Северодонецке Луганской области с бабушкой и дедушкой, а его мама за три года до трагедии переехала в Санкт-Петербург, где работала мастером маникюра в местном салоне. Накануне рокового вылета Ирина Усатова в соцсетях написала: "Последний закат. Утром самолет".

Лилия Молчанова была родом из Сокирян Черновицкой области. Последние пять лет она жила в России, где вышла замуж за петербуржца Владислава, работала официанткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса показала, что происходит на борту самолета во время падения. Так, сотрудница частной авиакомпании опубликовала видеоролик, где наглядно показала, как происходит эвакуация при крушении.