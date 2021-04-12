Агенты ФСБ планировали сбить самолет НАТО на учениях в Украине, – журналист

Россиянин Игорь Малога и его сообщники, которые планировали похищение бывшего командующего украинских Сил специальных операций Игоря Лунева, среди прочего надеялись устроить дерзкий теракт. Их целью было уничтожение самолета Североатлантического альянса (НАТО) во время совместных учений с Вооруженными силами Украины.

Об этом написал в статье для пользователей платформы Patreon журналист Петр Шуклинов. По его словам, агенты российской ФСБ хотели реализовать свой план прямо на территории аэродрома в Николаеве.

Кураторы из Москвы предварительно поручили им попасть на территорию этого объекта – в сердце боевой украинской авиации. Россиянам было важно устроить именно показательный теракт, сбить самолет прямо над аэродромом, используя переносной ракетный комплекс.

Именно тогда, когда диверсионная группа уже вплотную приблизилась к воплощению своего замысла, агентов ФСБ разоблачили и задержали. Ключевых лиц оказалось двое, но в целом к подготовке преступления были причастны многие.

Меру вины каждого из них еще будут устанавливать, впрочем главные подозреваемые уже оказались на скамье подсудимых.

Как сообщал OBOZREVATEL, для похищения Лунева ФСБ пыталась завербовать профи в 73-м центре Специальных операций. Ответственным за это был назначен именно Малога с позывным "Лидер". Чтобы выполнить задание, россиянин хотел завербовать капитана I-го ранга Эдуарда Шевченко, который за подвиги на Донбассе был удостоен пяти орденов и считался одним из лучших украинских спецназовцев.