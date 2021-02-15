ФСБ готовила похищение командующего украинскими ССО, но провалила: появились детали

Агентура Федеральной службы безопасности России (ФСБ) планировала спецоперацию по похищению бывшего командующего украинскими Силами специальных операций Игоря Лунева. Однако, поняв, что реализовать преступление не удастся, спецслужба страны-агрессора отказалась от затеи.

Об этом сообщила ТСН, ссылаясь на информацию контрразведки. Согласно ее данным, для похищения ФСБ пыталась завербовать профи в 73-м центре Специальных операций. Ответственным за это был назначен россиянин Игорь Малога с позывным "Лидер", который в начале войны России с Украиной пытался выведывать секретную информацию, представляясь волонтером (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я подозревал, что он мог быть агентом российских спецслужб. Он интересовался 73-м центром: что выполняет наш центр, где он дислоцируется, где проводятся операции", – отметил бывший офицер 73-го морского центра специальных операций Александр.

Агент ФСБ "Лидер" о продвижении своего дела постоянно отчитывался куратору, который находился во временно оккупированном Крыму, офицеру разведподразделения Вадиму Даутову. "Лидер" был его лучшим сотрудником и утверждал, что сам подбросил начальнику идею деморализовать украинских спецназовцев, дерзко похитив генерала Лунева.

Для выполнения своего замысла Малога выбрал капитана I-го ранга Эдуарда Шевченко, который за подвиги на Донбассе был удостоен пяти орденов и считался одним из лучших украинских спецназовцев.

Поскольку мужчина считал себя незаконно уволенным из ССО, то оккупанты надеялись сыграть на его эмоциях и склонить к мести. Персону потенциального похитителя тщательно изучали московские кураторы спецоперации и в конце концов пришли к выводу, что Герой войны даже в обмен на 100 тыс. долларов не согласится стать предателем. Поэтому агенту ФСБ "Лидеру" дали команду прекратить попытки вербовки Шевченко.

Однако на этом преступные намерения россиян не закончились, и они перебросили свои силы на организацию проникновения диверсионно-шпионской сети на авиазавод и аэродром в Николаеве с переносными ракетами. Оккупанты планировали осуществить проникновение на стратегические объекты со стороны временно оккупированного Крыма. При этом на украинской территории их уже должен был ждать проводник из местного населения и тайник с переносными зенитными комплексами.

Диверсантов удалось задержать, однако угроза до сих пор никуда не делась. Ведь военные схроны россиян до сих пор ищут, а также стало известно о якобы подготовке похищения действующего командующего ССО Григория Галагана. Об этом генерала уже также предупредила контрразведка. "Стараюсь быть осторожным. Определенные меры, конечно, соблюдаем", – сказал он.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ России, действовавшую на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В нее входили завербованные бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Они выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля украинской разведке стало известно, что Россия на временно оккупированном Донбассе начала активно привлекать снайперов и диверсантов для выполнения действий на передовой.

А в конце 2020 года Служба безопасности Украины задержала большинство участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе.