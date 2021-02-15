ФСБ готовила похищение командующего украинскими ССО, но провалила: появились детали

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Генерал ССО ВСУ Игорь Лунев

Агентура Федеральной службы безопасности России (ФСБ) планировала спецоперацию по похищению бывшего командующего украинскими Силами специальных операций Игоря Лунева. Однако, поняв, что реализовать преступление не удастся, спецслужба страны-агрессора отказалась от затеи.

Об этом сообщила ТСН, ссылаясь на информацию контрразведки. Согласно ее данным, для похищения ФСБ пыталась завербовать профи в 73-м центре Специальных операций. Ответственным за это был назначен россиянин Игорь Малога с позывным "Лидер", который в начале войны России с Украиной пытался выведывать секретную информацию, представляясь волонтером (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я подозревал, что он мог быть агентом российских спецслужб. Он интересовался 73-м центром: что выполняет наш центр, где он дислоцируется, где проводятся операции", – отметил бывший офицер 73-го морского центра специальных операций Александр.

Агент ФСБ "Лидер" о продвижении своего дела постоянно отчитывался куратору, который находился во временно оккупированном Крыму, офицеру разведподразделения Вадиму Даутову. "Лидер" был его лучшим сотрудником и утверждал, что сам подбросил начальнику идею деморализовать украинских спецназовцев, дерзко похитив генерала Лунева.

Для выполнения своего замысла Малога выбрал капитана I-го ранга Эдуарда Шевченко, который за подвиги на Донбассе был удостоен пяти орденов и считался одним из лучших украинских спецназовцев.

Поскольку мужчина считал себя незаконно уволенным из ССО, то оккупанты надеялись сыграть на его эмоциях и склонить к мести. Персону потенциального похитителя тщательно изучали московские кураторы спецоперации и в конце концов пришли к выводу, что Герой войны даже в обмен на 100 тыс. долларов не согласится стать предателем. Поэтому агенту ФСБ "Лидеру" дали команду прекратить попытки вербовки Шевченко.

Однако на этом преступные намерения россиян не закончились, и они перебросили свои силы на организацию проникновения диверсионно-шпионской сети на авиазавод и аэродром в Николаеве с переносными ракетами. Оккупанты планировали осуществить проникновение на стратегические объекты со стороны временно оккупированного Крыма. При этом на украинской территории их уже должен был ждать проводник из местного населения и тайник с переносными зенитными комплексами.

Диверсантов удалось задержать, однако угроза до сих пор никуда не делась. Ведь военные схроны россиян до сих пор ищут, а также стало известно о якобы подготовке похищения действующего командующего ССО Григория Галагана. Об этом генерала уже также предупредила контрразведка. "Стараюсь быть осторожным. Определенные меры, конечно, соблюдаем", – сказал он.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ России, действовавшую на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В нее входили завербованные бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Они выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля украинской разведке стало известно, что Россия на временно оккупированном Донбассе начала активно привлекать снайперов и диверсантов для выполнения действий на передовой.

А в конце 2020 года Служба безопасности Украины задержала большинство участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе.

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