"Агента НАБУ" Шевченко выпустили под залог – СМИ

София Закревская
София Закревская
Расследования
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'Агента НАБУ' Шевченко выпустили под залог – СМИ

Во вторник, 30 марта, Евгения Шевченко, которого вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко подозревают в создания незаконного вооруженного формирования, выпустили под залог в пять миллионов гривен.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Залог утром внесла жена Шевченко, 300 тысяч гривен из указанной суммы ей помогли собрать друзья.

"Внештатному агенту НАБУ" ограничили право передвижения по Киеву. Также он должен будет носить электронный браслет.

По данным источника, Служба безопасности Украины не имеет к Шевченко претензий относительно ЧВК, в основном его обвиняют в незаконном ввозе в Украину военных товаров и запчастей из России.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения "агента НАБУ" Евгению Шевченко. Его отправили под стражу на два месяца – до 24 мая – с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Как писал OBOZREVATEL:

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