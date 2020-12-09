Адвокат Микитася дал показания против экс-нардепа. Эксклюзивное видео
Адвокат Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, дал показания в полиции против экс-нардепа.
Эксклюзивное видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. На видео юрист рассказал, что его похитили, держали в авто и угрожали. Также он по телефону общался якобы с самим Микитасем, который требовал с него деньги.
"Угрожали моей жизни. Исходя из этого я понял, что надо идти на все согласия, что они мне предлагали. Газиев, когда я сказал, что набирайте Максима Микитася, позвонил кому-то… Газиев набрал своего земляка и на непонятном мне языке говорил буквально минут пять. Потом видно оппонент передал трубку Микитасю. Газиев поднес трубку ко моему уху и уже Микитась говорил: "Ну что? Вы меня запрятали в тюрьму, а теперь со всех вас буду получать", – рассказал адвокат.
Напомним, что ранее сообщалось, что Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого решения в одном из судов. Но адвокат ничего не разрешил. В итоге Микитась заказал похищение четырем лицам с целью возвращения денег.
Отметим, что OBOZREVATEL стали известны фамилии его похитителей: Чернов Сергей Сергеевич (1980 г.р.), Опанасенко Юрий Васильевич (1974 г.р.), Газиев Али Халанович (1988 г.р.), Вутсаев Алви Мовлиевич (1988 г.р).
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря детективы НАБУ объявили Максиму Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений по делу госкомпании "Укрбуд".
В причастности к коррупции подозревают также замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.
Еще одного фигуранта – замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса – ВАКС взял под стражу (с альтернативой внесения 1 млн гривен залога) 2 декабря.
НАБУ провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Кроме того, Микитась возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда".
СМИ сообщили. что Микитась отбывает свой домашний арест в особняке в селе Гнедин, Киевской области.