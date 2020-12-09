Адвокат Микитася дал показания против экс-нардепа. Эксклюзивное видео

Адвокат Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, дал показания в полиции против экс-нардепа.

Эксклюзивное видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. На видео юрист рассказал, что его похитили, держали в авто и угрожали. Также он по телефону общался якобы с самим Микитасем, который требовал с него деньги.

"Угрожали моей жизни. Исходя из этого я понял, что надо идти на все согласия, что они мне предлагали. Газиев, когда я сказал, что набирайте Максима Микитася, позвонил кому-то… Газиев набрал своего земляка и на непонятном мне языке говорил буквально минут пять. Потом видно оппонент передал трубку Микитасю. Газиев поднес трубку ко моему уху и уже Микитась говорил: "Ну что? Вы меня запрятали в тюрьму, а теперь со всех вас буду получать", – рассказал адвокат.

Напомним, что ранее сообщалось, что Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого решения в одном из судов. Но адвокат ничего не разрешил. В итоге Микитась заказал похищение четырем лицам с целью возвращения денег.

Отметим, что OBOZREVATEL стали известны фамилии его похитителей: Чернов Сергей Сергеевич (1980 г.р.), Опанасенко Юрий Васильевич (1974 г.р.), Газиев Али Халанович (1988 г.р.), Вутсаев Алви Мовлиевич (1988 г.р).

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