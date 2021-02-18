Адвокат из Днепра рассказала историю 6-летней девочки, которую отдают насиловавшему ее отцу

В Днепре девочка с 4-х лет якобы неоднократно подвергалась насилию со стороны родного отца. Это началось в 2018 году, когда мужчина начал видеться с ребенком и через суд установил свое отцовство. До этого он в жизни дочери не участвовал.

Мать девочки долго не могла иметь детей, а данные об отце в свидетельстве о рождении записаны со слов женщины. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный юрист Юлия Сегеда.

"Он не интересовался их жизнью. А когда появлялся на горизонте, запугивал, угрожал. Мама его очень боялась. Он периодически под угрозами забирал ребенка "погулять". Он появился в 2018 и начал странно проявлять желание общаться с ребенком. В конце года мама уже привела ребенка к психологу, у ребенка панические атаки если она хоть мельком увидит его, стресс", – написала адвокат.

По словам Сегеды, психолог, к которому женщина привела свою дочь, установил факт сексуального насилия над ребенком и обратился с заявлением в Шевченковский райотдел полиции Днепра. Там дело сначала якобы проигнорировали, но через суд психолог добился внесения данных в Единый реестр досудебных расследований.

Девочку несколько раз опрашивали правоохранители, при этом была подтверждена сексуальная травма. Также ребенок рассказал о попытке ее похищения отцом, когда он пытался силой посадить ее в машину.

Юрист утверждает, что ни мать пострадавшей, ни свидетелей не допрашивали, а отцу девочки не предъявили подозрение. Кроме того, дело якобы несколько раз закрывали, но однажды постановление отменили после вмешательства уполномоченного президента Украины по правам детей Николая Кулебы.

Так как при виде отца у девочки начинались панические атаки, мать старалась ограничить их общение. Тогда мужчина через Жовтневый суд Днепра установил свое отцовство и получил новое свидетельство о рождении, где он официально указан родителем. Адвокат женщины подал в суд апелляцию, но опоздал на один день.

Этот же суд, по словам Юлии Сегеды, отказался выдать днепрянке ограничительное предписание, чтобы уменьшить количество контактов мужчины с дочерью.

Юрист считает, что в ювенальной превенции, Соборном отделе полиции и службе по делам детей к этой ситуации отнеслись без должного участия. Не смотря на целый ряд видеодоказательств, обращений матери на линию "102", она получала лишь "отписки".

"В период 2018-2020 мама больше 20 раз обращалась в Соборный райотдел, вызывала 102. Каждый раз когда появлялся "отец" ребенок впадал в истерику, бился, кричал, плакал, его тошнило, о чем есть реальные видеозаписи сторонних наблюдателей. Медики десятки раз описывали стрессовое расстройство и панические атаки, ребенок не мог спать, его преследовали кошмары. А вот теперь смотрите на один из десятков ответов. Десятки одинаковых ответов", – написала Сегеда.

Юлия Сегеда отметила, что лично займется этим делом. Она будет добиваться получения ограничительного предписания, а также подала адвокатский запрос в Шевченковский райотдел полиции и ходатайство об ознакомлении с материалами.

"Я в деле. У "папы" есть права и он требует график общения с ребенком без присутствия мамы. Представляете, что он будет делать с этой девочкой? Я считаю, что жизни ребенка угрожает реальная опасность. Она потерпевшая и главный свидетель", – написала адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мужчину задержали за систематическое насилование жены и двух дочек.