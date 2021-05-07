Адмирал НАТО – об угрозе вторжения России в Украину: Путин может атаковать с Черного моря

Несмотря на то, что Россия объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, наше государство должно быть готовым к новой провокации страны-агрессора. Вполне вероятно, что она состоится в Черном море.

Такое мнение озвучил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg. По его мнению, западным партнерам Украины также следует не терять бдительность.

"В апреле украинцы вздохнули с облегчением, когда президент России Владимир Путин заявил, что отведет большинство из более чем 100 000 военных, переброшенных на российско-украинскую границу. Так сделали США, НАТО и остальная Европа. Но никто не должен вздыхать с облегчением: Путин не тот, кто отступает. Следовательно, где следует ожидать его последующей провокации? Скорее всего, в водах Черного моря", – заметил адмирал.

Ставридис напомнил, что вторжение РФ в Крым в 2014 году закончилось крупнейшим в XXI веке захватом территории суверенного государства. К тому же, эта территория имеет стратегическое значение. После этих событий Москва не жалела денег, оружия и военных кураторов для временно оккупированного полуострова и частей Донбасса.

"Недавнее накопление (сил. – Ред.) стало, пожалуй, сигналом для Запада о том, насколько неумолимое Путин окажет давление на Украину, и о его глубоком сопротивлении вступлению (Украины. – Ред.) в НАТО. Это также отвлекало внимание от его преследования оппозиционного лидера Алексея Навального и способствовало росту рейтинга Путина в России. В конце концов, это позволило российским военным эффективно попрактиковаться в случае, если Путин решит бросить кубики и вторгнуться через границу", – рассуждает бывший высокопоставленный представитель Североатлантического альянса.

Ставридис также отметил, что, хотя способность Путина удивить своих геополитических конкурентов никогда не следует недооценивать, нынешние маневры его армии не похожи на подготовку к полномасштабному сухопутному вторжению.

"Путин уже финансово напряжен своими зарубежными авантюрами. Восстановление Сирии потребует огромных средств. Поддержка террористов в Украине стоит дорого. У него огромный аппетит к дорогостоящему новому оружию (например, милитаризация космоса). И он остается под мощными санкциями Запада. Вместо этого он может решить укрепить свой контроль над акваторией Черного моря", – считает бывший адмирал.

Ценность этого участка, по его оценке, заключается в его стратегическом значении. Ведь Черное море граничит с Болгарией, Грузией, Румынией, Россией, Турцией и Украиной.

"Среди этой группы НАТО имеет троих полноправных членов альянса (Турция, Румыния и Болгария), а также двух близких партнеров – Украину и Грузии (Россия оккупировала территории обоих). Как и Южно-Китайское море, – это потенциальная морская точка вспышки. Кроме того, оно, вероятно, станет богатым источником углеводородов, что лишь усилит напряженность в регионе", – заключил эксперт.

Более того, он предположил вероятность повторения такого же сценария, который произошел вблизи Керченского пролива осенью 2018 года. Тогда Россия захватила три украинских военные судна вместе с экипажами.

"Когда Россия вторглась в Украину в 2014 году, военные Путина применили ведьмины тактику и процедуры. Кибервойна, спецназ без опознавательных знаков (так называемые "зеленые человечки"), подпольные нападения на транспортные узлы, пропаганда через социальные сети и быстрые молниеносные удары были частью данного миксакомбинации. Без сомнения, у Путина есть морская версия этой истории", – написал Ставридис.

Согласно его прогнозу, морское наступление РФ могло бы сочетать развертывание комбинации быстрых патрульных катеров с крылатыми ракетами "земля-земля" и ракет наземного базирования, применение вертолетов на базе десантных кораблей для переброски спецназа, привлечение к операции дизельных подводных лодок, атакующих украинские военные и гражданские цели. Одновременно оккупанты могут прибегнуть к кибератакам, чтобы лишить украинское командование способности управлять войсками, а также к десантным нападениям на ключевые стратегические узлы.

"Россияне ударили бы по украинцам, а НАТО не могло бы туда добраться довольно быстро, даже если бы было готово это сделать. Цель – нейтрализация украинских Военно-морских сил, получение полного контроля над морем в северном Причерноморье, лишение ВСУ путей поставок и получение господства над частью суши, которая могла бы соединить Россию с Крымом", – раскрыл тактику россиян Ставридис.

Подытоживая, он подчеркнул, что США и НАТО будут жестко осуждать такие действия России, однако это не спасет Украину. Ведь она не подпадает под гарантию безопасности НАТО "Нападение на одного – это нападение на всех".

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