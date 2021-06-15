В Украине показали боевой дрон, невидимый для радаров. Фото и видео

В Киеве 15 июня показали уникальный военный беспилотник, разработанный отечественными экспертами. ACE ONE представили на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021".

Как рассказал соруководитель проекта, член Международной академии космонавтики Владимир Усов, новый дрон имеет особые характеристики и предназначен для оборонны воздушного пространства страны. Его цитирует "Укринформ" (чтобы посмотреть смоделированную работу ACE ONE на видео, доскролльте страницу до конца).

Так, ACE ONE быстрее и мощнее по всем характеристикам за беспилотники-разведчики. Это позволит новому украинскому дрону уничтожать аппараты противника, а также выполнять быстрый рывок на его территорию, выполнять боевое задание и оперативно возвращаться на наземную станцию.

Видео дня

Со своей стороны конструктор, еще один руководитель проекта Александр Лось назвал ACE ONE сверхсовременным.

"Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, ACE ONE – это №1", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что беспилотник использует новейшие Stealth-технологи, которые позволяют ему оставаться фактически невидим для радаров.

"Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой. Это 1000 км/час. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников", – рассказал конструктор.

Известно, что над разработкой летательного аппарата работали 25 украинских ученых и специалистов в сфере авиакосмической отрасли на базе лучших предприятий.

Двигатель изготавливали ГП "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич", производством планера занималось ООО "Гидробест".

На выставке "Оружие и безопасность – 2021", которая проходит в столице Украины с 2004 года, показали и другие украинские вооружения:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: