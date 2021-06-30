Аброськин рассказал, кому и сколько прибыли приносят тюрьмы в Украине
"Воры в законе" получают огромную прибыль от тюрем в Украине, которая исчисляется миллионами. В частности – от средств, которые мошенническим путем "зарабатывали" заключенные, обманывая украинцев с помощью схем развода по телефону.
Об этом в интервью УНИАН, которое было опубликовано 30 июня, рассказал бывший первый заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин. Он отметил, что отдельной проблемой с "ворами в законе" в Украине было их влияние на криминалитет.
Так, авторитетным преступникам были подчинены все колонии и тюрьмы в стране, сообщил Аброськин. Часть денег они забирали себе, часть – передавали в воровскую кассу "общак".
Когда у экс-замглавы Нацполиции спросили, какая могла быть прибыль от тюрьмы, он ответил на примере: самая маленькая тюрьма в Сумах приносила в месяц 300-500 тысяч гривен.
"Откуда деньги? От тех же находящихся на "зонах" "колл-центров": "Ваш сын попал в аварию, срочно нужны деньги…". Знакомо? Это – они!" – отметил Аброськин.
Также заключенные получают деньги, выигрывая в карты. "Это деньги от квартир, которые осужденные продают под давлением других зеков", – указал украинский генерал.
Напомним:
14 мая СНБО ввел санкции против представителей криминальных группировок. Под ограничительные меры тогда попали 557 "воров в законе", 542 из которых являются иностранцами, а еще 15 – украинцами. Перечень, впрочем, обещали пересмотреть.
Позднее стали известны имена 44 фигурантов санкционного списка.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Аброськин назвал представителей преступного мира, против которых, по его мнению, необходимо было бы ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны.