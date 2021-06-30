Аброськин рассказал, кому и сколько прибыли приносят тюрьмы в Украине

"Воры в законе" получают огромную прибыль от тюрем в Украине, которая исчисляется миллионами. В частности – от средств, которые мошенническим путем "зарабатывали" заключенные, обманывая украинцев с помощью схем развода по телефону.

Об этом в интервью УНИАН, которое было опубликовано 30 июня, рассказал бывший первый заместитель главы Национальной полиции – начальник криминальной полиции, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин. Он отметил, что отдельной проблемой с "ворами в законе" в Украине было их влияние на криминалитет.

Так, авторитетным преступникам были подчинены все колонии и тюрьмы в стране, сообщил Аброськин. Часть денег они забирали себе, часть – передавали в воровскую кассу "общак".

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Когда у экс-замглавы Нацполиции спросили, какая могла быть прибыль от тюрьмы, он ответил на примере: самая маленькая тюрьма в Сумах приносила в месяц 300-500 тысяч гривен.

"Откуда деньги? От тех же находящихся на "зонах" "колл-центров": "Ваш сын попал в аварию, срочно нужны деньги…". Знакомо? Это – они!" – отметил Аброськин.

Также заключенные получают деньги, выигрывая в карты. "Это деньги от квартир, которые осужденные продают под давлением других зеков", – указал украинский генерал.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Аброськин назвал представителей преступного мира, против которых, по его мнению, необходимо было бы ввести санкции Совета национальной безопасности и обороны.