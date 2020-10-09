Проверкой фактов на достоверность нужно заниматься с холодной головой. И, желательно, чистыми руками

Прошло более полугода с тех пор, как в украинском сегменте "Фейсбука" заработала программа фактчекинга. Начиная с марта месяца информация, признанная "независимыми экспертами" ФБ ложной, маркируется в ленте пользователя как ложная информация, а страница, публикующая такую информацию, понижается в выдаче.

В Украине фактчекингом в "Фейсбуке", занимается, в частности, организация StopFake, фактически получившая от администрации соцсети полномочия цензора в украинском сегменте. То, что StopFake объявляет фейком, обязано считаться таковым – однако, как всегда, остается открытым вопрос: кто может гарантировать независимость и объективность самих "независимых экспертов"?

Подписывая с "Фейсбуком" соглашение о сотрудничестве, независимая служба проверки фактов обязуется быть беспристрастной и не сосредотачивать свои проверки "на какой-либо одной стороне". Практически же выполнение этих обязательств остается исключительно на совести самого фактчекера – как и методы, с помощью которых он проверяет информацию.

С методами, однако, у StopFake складывается далеко не всегда. Так, 7 октября StopFake объявил ложной (https://www.stopfake.org/ru/fejk-polucheno-podtverzhdenie-protivovirusnogo-dejstviya-proteflazida-pri-covid-19/) информацию о результатах доклинических исследований противовирусного действия украинского препарата "Протефлазид", проведенных в лабораториях Германии и Испании. Распространителями ложной информации, по мнению фактчекера, являются пользователи соцсети и… Национальная академия медицинских наук Украины.

В раскритикованном StopFake сообщении Национальной академии медицинских наук говорится о проверке действия "Протефлазида" на коронавирус человека CoV229E в немецкой лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research, а также о проверке действия на SARS-CoV-2 в лаборатории Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) в Барселоне.

"В исследованиях in vitro подтверждены предварительные выводы украинских ученых: лекарственное средство Протефлазід® проявляет специфическую противовирусную активность по отношению к коронавирусам CoV229E и SARS-CoV-2", - пишет официальный сайт НАМН.

В свою очередь, организация StopFake заявляет, что сообщение НАМН не соответствует действительности, и "на самом деле, эффективность указанного препарата для человека, зараженного новой коронавирусной инфекцией, не доказана".

Каким же образом фактчекер пришел к такому выводу?

А вот каким. Обратившись в Helmholtz Centre for Infection Research, StopFake получила ответ эксперта лаборатории Томаса Пичманна. "По словам эксперта, их центр вовсе не тестирует вещества против SARS-CoV-2", - победно сообщает сайт StopFake, приводя скриншот ответа Helmholtz Centre.

СКРИНШОТ StopFake:

Действительно, представитель лаборатории пишет: "В нашем Центре проходят испытания различные вещества, но пока только против коронавируса 229E (а не против SARS-CoV-2). Более того, эти эксперименты проводятся вслепую (т.е. ученые не знают вещества), поэтому мы не можем подтвердить упомянутые выше результаты".

Проблема, однако, в том, что сайт Национальной академии медицинских наук вовсе и не утверждал, что лаборатория Helmholtz Centre тестировала действие "Протефлазид" на SARS-CoV-2. Напротив, в сообщении НАМН черным по белому написано, что Helmholtz Centre исследовал препарат именно на коронавирус 229E.

Скриншот сайта Национальной академии медицинских наук Украины (http://amnu.gov.ua/otrymano-pidtverdzhennya-protyvirusnoyi-diyi-likarskogo-zasobu-proteflazid-pry-sars-cov-2/):

Однако почему-то фактчекеры из StopFake не обратили – или не пожелали обратить на это внимания. Так же они не узнали – или не пожелали узнать – что слепое исследование потому и называется слепым, что в лаборатории не знают, чем на самом деле являются присланные им вещества (о чем, кстати, им открытым текстом сообщает немецкий эксперт). Это делается для того, чтобы исключить субъективный фактор при тестировании действующего вещества по сравнению с плацебо. Поэтому лаборатория в принципе не может никому сообщить свои выводы об эффективности именно "Протефлазида" - она может только сообщить об эффективности вещества, маркированного определенным кодом. Что скрывается за этой маркировкой, знает только заказчик исследования. И, понятное дело, это его коммерческая информация, которой лаборатория распоряжаться не может.

А что же испанская лаборатория IRTA при Centre de Recerca en Sanitat Animal, проводившая исследования "Протефлазида" именно на действие против SARS-CoV-2? "StopFake также обратился к испанским экспертам IRTA, но на момент публикации еще не получил ответа", - сообщают фактчекеры.

Иными словами, действия StopFake вырисовываются следующим образом: обратившись в немецкую лабораторию, фактчекеры зачем-то опровергают то, чего никто не утверждал. Затем StopFake обращается в испанскую лабораторию, которая занимается непосредственно SARS-CoV-2, но информации оттуда не получают. Тем не менее, не дождавшись ответа, фактчекеры без всякого смущения объявляют: "На самом деле, эффективность указанного препарата для человека, зараженного новой коронавирусной инфекцией, не доказана".

Далее "рыцари сухого факта" зачем-то вместо официальной информации от испанских экспертов, включают откровенную манипуляцию, в качестве аргумента своей правоты публикуя комментарий "эксперта", не имеющего отношения ни к упомянутым исследованиям, ни к этой теме вообще - члена Европейского общества по детским инфекционным болезням Федора Лапия. Который, что характерно, ранее уже отзывался негативно в СМИ о "Протефлазиде". "Если предположить, что даже есть определенный эффект "in vitro", то есть вне организма, то его очень осторожно надо переносить на клиническое применение "in vivo" (в организме)", - заявил Лапий журналистам StopFake на этот раз.

В сущности, это логично: не все, что показывает хорошие результаты в пробирке, будет так же хорошо действовать на человеческий организм. Но проблема, опять-таки, в том, что о действии "Протефлазида" "in vivo" в публикации на сайте Академии медицинских наук не написано ни слова! Если бы фактчекеры вместе Федором Лапием взяли на себя труд прочесть ее хоть сколько-нибудь внимательно, они бы увидели, что в сообщении прямым текстом говорится о "исследованиях in vitro", и никак иначе!

Однако сотрудники StopFake почему-то не увидели в комментарии своего эксперта откровенной манипуляции. Почему?

Возможно, это чистой воды непрофессионализм, невнимательность и ошибка? Не вникли, обратились по поводу одной разновидности коронавируса в лабораторию, которая занимается совсем другой, заклеймили информацию "фейком", не дождавшись ответа от испанцев. Но почему "независимые эксперты" (как утверждается – студенты Киево-Могилянской школы журналистики), не додумались до элементарного - даже с точки зрения студента-первокурсника журфака – действия: обратиться непосредственно в Академию медицинских наук и запросить хоть какое-то подтверждение реальности исследования?

Впрочем, эта странная избирательная слепота проявляется у StopFake не в первый раз. В апреле этого года организация уже "опровергала" результаты тестирования "Протефлазида", проведенного исследователями института им. Громашевского. Научной дискуссии не получилось: вместо попытки анализа исследования (Отчет находился в открытом доступе), StopFake почему-то сослался на украинский сервис "Ліки.Контроль", в котором в перечне лекарств от коронавируса "Протефлазид" не значился. (И значиться не мог. Во-первых, напомним, речь идет только о начальных – лабораторных этапах исследования. А во-вторых "антикоронавирусных" лекарств как отдельного вида не существует, коронавирусы относятся к возбудителям ОРВИ вместе с тьмой-тьмущей других вирусов, поэтому в инструкциях, если препарат имеет доказанное действие при ОРВИ, так и указывается. И в инструкции к Протефлазиду эта формулировка имеется).

Характерно, что свои шаткие позиции StopFake тогда подкрепил высоконаучным мнением бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, заявившей, что "если кратко, этот препарат – смесь трав, растворенных в спирте".

Оставим в стороне уровень научной компетенции Супрун позволяющий ей судить об эффективности противовирусного препарата, исследований которого она не проводила (и, если судить по риторике, даже не читала Отчета). Однако стоит заметить, что StopFake к бывшей и.о. министра давно неравнодушен и цитирует ее довольно навязчиво часто. Не исключено, что такая любовь к экс-и.о. министра продиктована тем, что ведущим англоязычных видеороликов StopFake является супруг Ульяны Супрун – Марко Супрун, в частности, ставший летом этого года фигурантом громкого скандала, вспыхнувшего после блокирования фактчекерами материала сайта "Заборона".

Итак, с одной стороны, мы имеем бывшего и.о. министра, выступающего против НАМНУ и "Протефлазида" и тесно связанного с фактчекинговой организацией. С другой – фактчекинговую организацию, которая по каким-то плохо понятным причинам присоединилась к этому "крестовому походу", используя методы, по меньшей мере, далекие от стандартов объективной проверки информации. Пожалуй, это обстоятельство должно было бы насторожить руководство "Фейсбука": в конце концов, как уже было сказано, фактчекеры соцсети обязуются быть независимыми и беспристрастными в своих оценках.

Однако похоже, что администрацию "Фейсбука" пока что мало беспокоит наличие конфликта интересов у фактчекера украинского сегмента, как и его, мягко говоря, непрофессиональная работа. Поэтому не исключено, что кампания против НАМН и "Протефлазида" в ближайшем времени продолжится. Очевидно, что у заинтересованных лиц, включая Супрун, активно критикующую НАМН в последние годы, достаточно средств и возможностей, чтобы продолжать добиваться своего.

Таким образом, украинским пользователям, возможно, еще не раз придется столкнуться с информационными манипуляциями, подаваемыми – что самое прискорбное – под видом борьбы за правдивость и честность информации.

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