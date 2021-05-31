5-летнего Кирилла Тлявова убили два года назад: суд назначил новые заседания

Судьи назначили на начало июня новые заседания по делу о убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава-Хмельницкого Киевской области. Два года назад он умер в больнице от огнестрельного ранения в голову.

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она напомнила, что именно 31 мая 2019-го "трагически закончились развлечения полицейских с оружием", когда пуля вместо металлической банки попала в голову мальчику.

"Это дело я держу на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований. Судебное разбирательство по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности еще продолжается", – подчеркнула глава Офиса генпрокурора.

По ее словам, на сегодняшний день состоялось уже 30 судебных заседаний. На них были исследованы материалы дела: протокол осмотра места происшествия, обысков, следственных экспериментов, заключения судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допрошены и свидетели сторон, в том числе дети, которые были рядом с Кириллом в тот день.

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"Следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых", – отметила Венедиктова.

Она добавила, что один из экс-полицейських до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освободили. А несовершеннолетний парень, который находился на месте преступления, в настоящее время под наблюдением матери, мера пресечения для него – личное обязательство.

"Остается допрос обвиняемых и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса – судебным дебатам", – подытожила генпрокурор.

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