$40 за iPhone 12: кума Баканова обвинили в крышевании контрабанды техники Apple

Кум главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов может быть причастен к крышеванию контрабанды "серых" iPhone 12.

Как говорится в расследовании журналиста Евгения Плинского, объем контрабанды техники Apple и другой электроники по схеме, которую курирует СБУ, составляет сегодня более 500 тонн в месяц (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным журналиста, занимается контрабандой почтовый оператор "Премиум Пакет", в штате которого значится всего 11 человек.

Согласно неофициальному прайсу, за каждый ввезенный в Украину iPhone 12 компания берет по $40, за iPhone 11 – по $30, за iPad – по $35, за MacBook – по $45 и т.д.

"Легальная растаможка 1 тыс. iPhone 12 обойдется примерно в $250 000, а "Премиум Пакет" возьмет с вас всего $40 000. Чувствуете маржу?" – отметил он.

По данным журналиста, реальный владелец данной компании – Александр Акст по прозвищу "Немец".

"Силен он умением договариваться и продавать свою высокоприбыльную схему серьезным людям. Со времен своего появления в Украине, "Премиум пакет" работает исключительно под крышей очень высокопоставленных силовиков", – рассказал Плинский.

По его словам, в 2017-2018 годах это были люди экс-генпрокурора Виталия Яремы, для которых схема приносила по несколько миллионов долларов в месяц.

"Но с приходом команды Зеленского кураторы "Премиум Пакета" поменялись… Смена президента полностью остановила многомиллионную схему, правда, не очень надолго – до ноября 2019 года", – подчеркнул журналист.

Именно в это время на должность руководителя управления внутренней безопасности СБУ был назначен кум Баканова Наумов.

Однако до мая 2020 года "Премиум Пакет" не возил больше 3-4 фур контрабанды в месяц. Все из-за того, что 4-м управлением СБУ, которое отвечает за таможню, руководил не "свой" для Наумова человек Андрей Мединский. А в мае Мединского заменили на ближайшего к Наумову человека Артема Капелюху.

"И именно после назначения Капелюхи на "4-ку" объемы "Премиум Пакета" выросли в разы", – добавил Плинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Гео Лерос рассказал, что Андрей Наумов делает в СБУ "всю грязную и коррупционную работу".