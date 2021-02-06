17 лет назад взрыв в метро Москвы унес жизни 41 человека. Фото и видео

Ровно 17 лет назад в Москве, 6 февраля 2004 года, в вагоне поезда метро, который ехал от станции "Автозаводская" к станции "Павелецкая", прогремел взрыв.

Бомба мощностью 4 килограмма в тротиловом эквиваленте, подорванная террористом-смертником, убила 41 человека, еще около 250 получили травмы. Об обстоятельствах трагедии вспоминал OBOZREVATEL.

Взрыв в московском метрополитене прогремел на Замоскворецкой линии около 8:30 часов утра. Поезд, в вагоне которого произошел теракт, ехал в центр, по направлению к станции "Павелецкая".

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник – 20-летний выходец с Северного Кавказа Анзор Ижаев.

В Москву он приехал на междугородном автобусе под видом "челнока". Самодельная бомба, предположительно, размещалась на его поясе или в сумке на плече.

Не считая террориста, вследствие взрыва погиб 41 человек, еще более 250 получили травмы. В память о жертвах теракта на "Автозаводской" станции была установлена мемориальная доска, которая содержит список погибших.

Как писали российские СМИ, ФСБ назвала руководителем преступной группы, организовавшей теракт, Павла Косолапова – уроженца Волгоградской области России, курсанта военного училища, который принял ислам и переехал в Чечню.

Спустя почти три года после рокового взрыва, 2 февраля 2007 года за участие в совершении теракта 6 февраля и теракта возле станции метро "Рижской" (произошел 31 августа 2004 года, тогда погибли 10 человек), были осуждены Тамбий Хубиев, Максим Понарьин и Мурад Шаваев. Все они получили пожизненный тюремный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из станций метрополитена Киева раньше стояла на обрыве. Со дня своего открытия несколько лет она была конечной.