Мариуполь будто вымер: как украинцы освобождали город, а "сливший" оккупантов сбежал в "ДНР"

Начальник милиции Мариуполя, передавший информацию о российских пособниках членам спецгруппы МВД Украины, через некоторое время сбежал на оккупированную территорию, а задержанных во время зачистки Мариуполя 28 боевиков обменяли на наших военнопленных.

В спецоперации по освобождению стратегически важного города семь лет назад, 13 июня 2014 года, принимали участие бойцы спецбатальонов "Азов" и "Днепр", нацгвардейцы и спецназ МВД, воины Вооруженных сил Украины, добровольцы из "Правого сектора" и др. В тот горячий день был восстановлен контроль над всеми захваченными зданиями, над горсоветом подняли украинский флаг.

Среди участников операции был и ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель Главы Национальной полиции Украины — руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин. В 2014 году он был назначен замначальника Департамента уголовного розыска МВД Украины, а затем возглавил спецгруппу, которая занималась розыском и арестом бандитов, террористов и милиционеров, изменивших присяге.

Видео дня

Вячеслав Аброськин рассказал OBOZREVATEL о событиях 13 июня, что произошло во время боя семь лет назад и о судьбе предателей. Также мы впервые публикуем список задержанных в тот день в эпицентре событий – на улице Греческой.

Далее – рассказ от первого лица.

Этот день для меня очень значим, потому что именно 13 июня 2014 года мы, работники Департамента уголовного розыска МВД Украины, я и подполковник милиции Сергей Матвийчук, приехали в Мариуполь. Это была командировка для организации работы по установлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

И мы приехали в разгар боя бойцов "Азова" на улице Греческой с российскими наемниками, приняли непосредственное участие – а затем и в их задержании, документировании преступной деятельности и привлечении к уголовной ответственности. В тот день из сотрудников милиции больше участия на Греческой никто не принимал.

Задержанных террористов для отработки мы привозили не в райотделы милиции Мариуполя, а на территорию аэропорта, где были расположены подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии.

Почему не в милицию Мариуполя – в то время она, как в принципе и вся милиция Донетчины, была просто деморализована.

Я помню как сегодня, что в тот день на улицах Мариуполя не было почти ни одного человека, автомобиля – город будто вымер.

Именно со дня освобождения Мариуполя мы вместе с работниками контрразведки СБУ, бойцами батальона "Азов" проводили мероприятия по установлению лиц, причастных к террористическим группировкам. Но до этого некоторое время мы находились в Бердянске Запорожской области и собирали информацию относительно террористов, захвативших Мариуполь.

Раньше я никогда об этом не говорил, но уже прошло много времени, потому могу рассказать. Тогда, в начале июня 2014 года, к нам в Бердянск приезжали исполняющий обязанности начальника милиции Мариуполя полковник Олег Моргун вместе с начальником СБУ Мариуполя полковником Сергеем Спасителем.

Они передали нам информацию о лицах, причастных к нападению на воинскую часть 3057, событиям 9 мая. Я имею в виду захват городского управления милиции, нападения на отделения банков, автосалоны...

Именно эта исходная информация в дальнейшем дала нам возможность начать зачистку Мариуполя от террористических группировок сразу с 13 июня 2014 года.

Почему мы начали свою работу именно из Бердянска? Потому что, по словам Олега Моргуна, в то время Мариуполь находился под полным контролем террористов.

Боевое крыло возглавлял боевик по кличке "Чечен" – Андрей Борисов, а политический блок женщина по прозвищу "баба Наташа" – Наталья Грузденко. Тем не менее, Спаситель и Моргун на каких-то "паритетных" условиях имели возможность свободно там передвигаться.

После освобождения города 13 июня именно Олег Моргун предоставил служебное помещение в отделе милиции для работы нашей группы и продолжал оказывать помощь в получении информации относительно террористических группировок.

Приходилось работать круглосуточно, местная милиция полностью была деморализована, от предоставления любой помощи полностью самоустранились. А когда мы их приобщили к совместной работе, то потом об этом пожалели – это могло стоить нам жизни.

17 июня 2014 мы получили данные о том, что политическая деятельница "ДНР" по прозвищу "баба Наташа" с личной охраной попытается покинуть Мариуполь. В связи с ограниченным временем на подготовку к проведению операции, мы задействовали для задержания мариупольских милиционеров (ранее мы сотрудничали с другими структурами).

Во время задержания личный охранник "бабы Наташи", боевик по кличке "Малыш" Александр Шахаев, попытался скрыться на авто, но будучи заблокированным на улице Каффайской в Октябрьском районе дал нам бой, используя оружие и гранаты.

В то же время один из офицеров милиции Мариуполя, который руководил группой вооруженных правоохранителей, намеренно отвез их в автобусе на другую улицу.

Боевик, будучи тяжело раненым, вел бой до последнего патрона, потом под ноги нам бросил гранату, но, к счастью, она не сработала.

Интересная судьба Шахаева. После лечения его держали длительное время в следственном изоляторе, потом обменяли на наших военнопленных.

А затем россияне отправили его в мой родной город Севастополь, где он проходил лечение в военном госпитале ВМФ РФ.

Также интересна дальнейшая судьба и полковника милиции Олега Моргуна. В августе 2014 года, когда я уже занимался документированием террористов на севере Донецкой области, Олег Ляшко задержал Олега Моргуна якобы за сотрудничество с боевиками.

Но затем он был освобожден и после этого сразу покинул территорию, контролируемую нашими Вооруженными силами, вернулся домой в оккупированный Новоазовский район.

А спустя некоторое время Моргун поступил на службу в "ДНР", стал "мэром" Ясиноватой, потом – "главой" администрации Новоазовского района.

В 2017 году Олег Моргун был заочно приговорен украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

Все 28 человек, задержанных во время боя на ул. Греческой, были обменяны на наших военнопленных. OBOZREVATEL публикует полный список, которым поделился Вячеслав Аброськин.