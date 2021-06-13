Мариуполь будто вымер: как украинцы освобождали город, а "сливший" оккупантов сбежал в "ДНР"

Анна Молчанова
Анна Молчанова
Расследования
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день освобождения Мариуполя 13 июня 2014

Начальник милиции Мариуполя, передавший информацию о российских пособниках членам спецгруппы МВД Украины, через некоторое время сбежал на оккупированную территорию, а задержанных во время зачистки Мариуполя 28 боевиков обменяли на наших военнопленных.

В спецоперации по освобождению стратегически важного города семь лет назад, 13 июня 2014 года, принимали участие бойцы спецбатальонов "Азов" и "Днепр", нацгвардейцы и спецназ МВД, воины Вооруженных сил Украины, добровольцы из "Правого сектора" и др. В тот горячий день был восстановлен контроль над всеми захваченными зданиями, над горсоветом подняли украинский флаг.

Среди участников операции был и ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель Главы Национальной полиции Украины — руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин. В 2014 году он был назначен замначальника Департамента уголовного розыска МВД Украины, а затем возглавил спецгруппу, которая занималась розыском и арестом бандитов, террористов и милиционеров, изменивших присяге.

Видео дня
Вячеслав Аброськин, 2014 год

Вячеслав Аброськин рассказал OBOZREVATEL о событиях 13 июня, что произошло во время боя семь лет назад и о судьбе предателей. Также мы впервые публикуем список задержанных в тот день в эпицентре событий на улице Греческой.

Далее – рассказ от первого лица.

"Приехали в Мариуполь в разгар боя"

Этот день для меня очень значим, потому что именно 13 июня 2014 года мы, работники Департамента уголовного розыска МВД Украины, я и подполковник милиции Сергей Матвийчук, приехали в Мариуполь. Это была командировка для организации работы по установлению и задержанию лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

И мы приехали в разгар боя бойцов "Азова" на улице Греческой с российскими наемниками, приняли непосредственное участие – а затем и в их задержании, документировании преступной деятельности и привлечении к уголовной ответственности. В тот день из сотрудников милиции больше участия на Греческой никто не принимал.

Задержанных террористов для отработки мы привозили не в райотделы милиции Мариуполя, а на территорию аэропорта, где были расположены подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии.

Почему не в милицию Мариуполя – в то время она, как в принципе и вся милиция Донетчины, была просто деморализована.

Я помню как сегодня, что в тот день на улицах Мариуполя не было почти ни одного человека, автомобиля – город будто вымер.

Именно со дня освобождения Мариуполя мы вместе с работниками контрразведки СБУ, бойцами батальона "Азов" проводили мероприятия по установлению лиц, причастных к террористическим группировкам. Но до этого некоторое время мы находились в Бердянске Запорожской области и собирали информацию относительно террористов, захвативших Мариуполь.

"Моргун сдавал террористов, а потом сбежал в "ДНР"

Раньше я никогда об этом не говорил, но уже прошло много времени, потому могу рассказать. Тогда, в начале июня 2014 года, к нам в Бердянск приезжали исполняющий обязанности начальника милиции Мариуполя полковник Олег Моргун вместе с начальником СБУ Мариуполя полковником Сергеем Спасителем.

Они передали нам информацию о лицах, причастных к нападению на воинскую часть 3057, событиям 9 мая. Я имею в виду захват городского управления милиции, нападения на отделения банков, автосалоны...

Именно эта исходная информация в дальнейшем дала нам возможность начать зачистку Мариуполя от террористических группировок сразу с 13 июня 2014 года.

Почему мы начали свою работу именно из Бердянска? Потому что, по словам Олега Моргуна, в то время Мариуполь находился под полным контролем террористов.

Боевое крыло возглавлял боевик по кличке "Чечен" – Андрей Борисов, а политический блок женщина по прозвищу "баба Наташа" – Наталья Грузденко. Тем не менее, Спаситель и Моргун на каких-то "паритетных" условиях имели возможность свободно там передвигаться.

После освобождения города 13 июня именно Олег Моргун предоставил служебное помещение в отделе милиции для работы нашей группы и продолжал оказывать помощь в получении информации относительно террористических группировок.

"Чечен" Андрей Борисов сбежал накануне освобождения Мариуполя
"Чечен" объявлен в розыск

Приходилось работать круглосуточно, местная милиция полностью была деморализована, от предоставления любой помощи полностью самоустранились. А когда мы их приобщили к совместной работе, то потом об этом пожалели – это могло стоить нам жизни.

17 июня 2014 мы получили данные о том, что политическая деятельница "ДНР" по прозвищу "баба Наташа" с личной охраной попытается покинуть Мариуполь. В связи с ограниченным временем на подготовку к проведению операции, мы задействовали для задержания мариупольских милиционеров (ранее мы сотрудничали с другими структурами).

Наталья Грузденко ("баба Наташа") руководила штабом "ДНР" до освобождения Мариуполя

Во время задержания личный охранник "бабы Наташи", боевик по кличке "Малыш" Александр Шахаев, попытался скрыться на авто, но будучи заблокированным на улице Каффайской в Октябрьском районе дал нам бой, используя оружие и гранаты.

В то же время один из офицеров милиции Мариуполя, который руководил группой вооруженных правоохранителей, намеренно отвез их в автобусе на другую улицу.

Боевик, будучи тяжело раненым, вел бой до последнего патрона, потом под ноги нам бросил гранату, но, к счастью, она не сработала.

Интересная судьба Шахаева. После лечения его держали длительное время в следственном изоляторе, потом обменяли на наших военнопленных.

А затем россияне отправили его в мой родной город Севастополь, где он проходил лечение в военном госпитале ВМФ РФ.

Также интересна дальнейшая судьба и полковника милиции Олега Моргуна. В августе 2014 года, когда я уже занимался документированием террористов на севере Донецкой области, Олег Ляшко задержал Олега Моргуна якобы за сотрудничество с боевиками.

Но затем он был освобожден и после этого сразу покинул территорию, контролируемую нашими Вооруженными силами, вернулся домой в оккупированный Новоазовский район.

А спустя некоторое время Моргун поступил на службу в "ДНР", стал "мэром" Ясиноватой, потом – "главой" администрации Новоазовского района.

Олег Моргун руководил милицией Мариуполя, а потом сбежал в "ДНР"

В 2017 году Олег Моргун был заочно приговорен украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

Список задержанных 13 июня 2014 года во время боевых действий на улице Греческой в Мариуполе

Все 28 человек, задержанных во время боя на ул. Греческой, были обменяны на наших военнопленных. OBOZREVATEL публикует полный список, которым поделился Вячеслав Аброськин.

Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
Список задержанных в Мариуполе 13 июня 2014 года на ул. Греческая
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