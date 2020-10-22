Нацполиция разоблачила мошенническую схему на выборах: был задействован даже декан вуза

Нацполиция разоблачила мошенническую схему на местных выборах, с помощью которой злоумышленники искусственно увеличивали количество избирателей на отдельных избирательных участках.

Мошенники подавали в орган ведения реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования, при этом по одному избирательному адресу регистрировали от 50 до 300 человек, сообщила пресс-служба полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме. В частности, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме злоумышленники использовали цифровые подписи граждан, полученные мошенническим способом.

В Тернопольской области декан одного из вузов организовал "схему" среди студентов. Они меняли избирательный адрес за денежное вознаграждение. Перерегистрацию и подачу заявления в электронной форме в орган ведения реестра осуществляли прямо в помещении университета.

На территории Житомирской области фигуранты собирали персональные данные граждан и за денежное вознаграждение меняли их избирательные адреса.

21 октября правоохранители провели 11 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. В результате изъяты документы, мобильные терминалы и компьютерная техника, с которой вносились ложные сведения в базы данных реестра. Всю технику направили на экспертизу.

По факту противоправных действий следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины начали уголовное производство по статье "Фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования, предоставление ложных сведений в органы Государственного реестра избирателей или фальсификация сведений Государственного реестра избирателей" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил OBOZREVATEL, во время избирательной кампании накануне местных выборов 2020 году в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в крупных городах и крупных объединенных территориальных общинах.