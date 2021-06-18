В Умани полицейский пытался съесть часть взятки во время задержания

В Умани на получении взятки 15 июня задержали сотрудника правоохранительных органов. Речь идет о старшем дознавателе районного управления полиции ГУ НП в Черкасской области.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Отмечается, что при задержании мужчина пытался съесть часть неправомерной выгоды – 500 долларов.

По данным правоохранителей, он требовал 2000 долларов за получение изъятого автомобиля Audi А6.

Первую часть взятки мужчина получил прямо возле помещение районного управления, затем сразу же был задержан.

"Во избежание уголовной ответственности и уничтожения доказательств задержанный пытался съесть денежные средства", – сказано в сообщении.

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Решается вопрос об объявлении подозрения по части 3 стати 368 УК. Полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Делом занимается территориальное управление Государственного бюро расследований.

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