В Черкассах начали расследование смерти 37-летней главы политфракции после операции в частной клинике

Полиция начала уголовное производство о смерти 37-летней депутата Черкасского горсовета, главы фракции "За майбутнє" Елены Шевченко.

Об этом "Суспільному" заявила спикер ГУНП Черкасской области Зоя Вовк. Расследование ведется по статье "Ненадлежащее выполнения обязанностей медицинским или фармацевтическим сотрудником".

Она добавила, что сейчас опрашивают всех причастных лиц и назначен ряд экспертиз.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Черкасс Всеволод Кульчиковский уточнил, что операцию депутату делали в частной клинике, которая арендует помещение в Первой городской больнице. При этом он отметил, что в частном учреждении работал персонал госбольницы.

"Руководитель структурного подразделения, на территории которого находилась эта частная клиника и основателем которой он и выступал, будет отстранен от занимаемой должности", – сказал Кульчиковский.

Чиновник добавил, что на проведение экспертизы уйдет около месяца.

По словам первого заместителя мэра города Сергей Тищенко, есть информация, что это не первый подобный случай в частной клинике. Он отметил, что расследование находится под контролем горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Шевченко скончалась 18 января в результате осложнений после операции. У женщины осталась 10-летняя дочь.