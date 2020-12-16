В Черкассах авто сбило 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Видео 18+

В Черкассах 16 декабря на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнего ребенка.

Мальчика госпитализировали в детскую больницу, сообщается на странице патрульной полиции Черкасской области в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В полиции уточнили, что ДТП произошло на перекрестке улиц Грушевского и Гоголя.

На обнародованных кадрах видно, как автомобиль остановился, чтобы пропустить мальчика. Однако водитель другого авто Skoda Fabia, которое двигалось по соседней полосе, не сбросил скорость и не остановился.

В результате ребенок попал под колеса "Фабии", когда перебегал дорогу.

Как уточнили в полиции, согласно ПДД, если на нерегулируемом пешеходном переходе транспортное средство снижает скорость или останавливается, то автомобили в соседней полосе должны поступать также.

Также пешеходам напомнили, что запрещено резко перебегать дорогу; переходить ее, не убедившись в безопасности; допускать детей на проезжую часть без присмотра взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL 4 декабря в Черкассах водитель сбил бабушку и ребенка на пешеходном переходе. Женщина скончалась, а шестилетний мальчик попал в больницу.